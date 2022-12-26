В Чечне опровергли задержание в Симферополе представителя Кадырова

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Ахмед Дудаев

Представитель главы республики в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов не был задержан в Симферополе, как об этом сообщалось в СМИ, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, передает ТАСС. По его словам, речь шла о бытовом инциденте, который был исчерпан на месте.

Всё, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова, это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте, — заявил Дудаев.

Как утверждал Telegram-канал Baza, в Симферополе задержали четверых чеченских силовиков, которых подозревают в избиении молодого человека в клубе «Монро». Пострадавший заступился за свою девушку, к которой якобы пристал один из спутников Ибрагимова. Источник сообщал, что задержанные вместе с молодым человеком вышли на улицу, где началась драка. Издание также уточняет, что девушка, пытавшаяся разнять потасовку, тоже пострадала.

Сообщалось, что охрана клуба не вмешивалась в драку, успокоить мужчин смогла лишь полиция. При этом, по информации СМИ, один из задержанных ударил полицейского ногой при задержании — наряд применил перцовый баллончик.