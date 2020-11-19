Кадыров поручил проверить клиники после выдачи фальшивых справок на COVID

https://static.news.ru/photo/8136df78-2a42-11eb-ae42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В некоторых частных клиниках выдавали фальшивые справки об отсутствии коронавируса. О выявленных фактах рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

На совещании правительства по ситуации в области здравоохранения он поручил провести проверку таких медучреждений, отметив, что их работа «поставлена под сомнение».

К сожалению, имеются факты неправильно установленного диагноза и назначенного лечения, которое привело к ухудшению состояния пациентов. Также выявлены факты выдачи справок об отсутствии коронавирусной инфекции без необходимого обследования и анализов, — написал Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо этого, по словам руководителя региона, в некоторых частных клиниках у людей требуют завышенную плату за лабораторные исследования или обследование пациентов с коронавирусом.

По данным правительства Чечни, в республике сейчас функционируют 270 негосударственных клиник.

В Чечне, согласно официальной статистике, с начала пандемии зарегистрировано 3316 заражённых, из них 2251 человек выздоровел, а 54 скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 ноября в России зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За сутки скончались 463 человека.