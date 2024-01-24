В Чечне ответили на стычку комбата батальона «Восток-Ахмат» с постовым Дудаев назвал провокацией кадры с комбатом батальона «Восток-Ахмат» в Мелитополе

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Инцидент с участием командира батальона «Восток-Ахмат» Вахой Хамбулатовым на блокпосту у въезда в Мелитополь является провокацией, заявил в своем Telegram-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, с документами у командира чеченского батальона все было в порядке, поэтому, утверждает Дудаев, остается непонятным, почему постовой потребовал автоколонну съехать на обочину и припарковаться.

В растиражированном прошлогоднем ролике Ваха Висамович вместе с бойцами направлялся на базу снабжения в Мелитополе с передовой. На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов батальона «Восток-Ахмат» останавливали уже в третий раз (как-то попахивает провокацией), — написал он.

По словам Дудаева, бойцы Хамбулатова на протяжении долгого времени находятся в особых психологических условиях, поэтому «остро реагируют» на «провокационные выпады». Чеченский министр при этом подчеркнул, что конфликт был разрешен еще в прошлом году, поскольку настоящие защитники Родины «всегда найдут общий язык». Как именно и понесли ли ответственность чеченские бойцы, он не уточнил.

Видео конфликта между военнослужащими на посту бойцами батальона «Восток-Ахмат» появилось в Сети в январе, оно датировано летом 2023 года. На представленных кадрах военнослужащий останавливает Mercedes и просит водителя показать боевое распоряжение. Как отмечал Telegram-канал Baza, документ оказался без даты истечения срока действия и, следовательно, является недействительным.

Мужчина в машине резко отреагировал на замечание. После этого командир батальона вышел из автомобиля со взведенным пистолетом, за ним последовали другие бойцы, которые также подняли оружие, начали ругаться и окружили солдата.