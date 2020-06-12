В Чечне намерены провести очередное снятие ограничений по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал дату для обсуждения вопроса по снятию ограничений в республике, которые были введены из-за пандемии коронавируса. По его словам, это может произойти 20 июня 2020 года.
Провел заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. Обстановка в регионе контролируемая, стабильная. После 20 июня рассмотрим вопрос очередного снятия действующих ограничений, — цитирует Кадырова РИА Новости.
Начиная с 1 июня в регионе начался второй этап снятия ограничений. Там начали работать салоны красоты и стоматологии. Также жителям республики разрешили гулять в радиусе 500 метров от своего жилища.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин оценил борьбу с коронавирусом в Чечне. Он подчеркнул, что она была организована должным образом.