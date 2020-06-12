В Чечне намерены провести очередное снятие ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/83be9e32-ad80-11ea-aace-fa163e074e61_660.jpg Фото: grozmer.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал дату для обсуждения вопроса по снятию ограничений в республике, которые были введены из-за пандемии коронавируса. По его словам, это может произойти 20 июня 2020 года.

Провел заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. Обстановка в регионе контролируемая, стабильная. После 20 июня рассмотрим вопрос очередного снятия действующих ограничений, — цитирует Кадырова РИА Новости.

Начиная с 1 июня в регионе начался второй этап снятия ограничений. Там начали работать салоны красоты и стоматологии. Также жителям республики разрешили гулять в радиусе 500 метров от своего жилища.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин оценил борьбу с коронавирусом в Чечне. Он подчеркнул, что она была организована должным образом.