В Чечне наградили медалью дочь Кадырова

Рамзан КадыровФото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press
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Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Награду вручил руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов. Он пожелал ей больших успехов в служении республике, сообщает портал «Чечня сегодня».
С момента назначения Хадижат Кадыровой на должность начальника департамента дошкольного образования города Грозного прошёл уже год. За прошедший период сфера дошкольного образования города претерпела значительные позитивные изменения, — говорится в сообщении.
Таймасханов поздравил Хадижат Кадырову с заслуженной наградой. Также мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров передал ей благодарственное письмо.
В марте Хас-Магомед Кадыров стал мэром Грозного. Отмечалось, что он получил свой пост благодаря высокой репутации управленца. Он приходится четвероюродным братом Рамзану Кадырову.
Ранее сообщалось, что старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, которой исполнилось 22 года, стала министром культуры республики. Отмечается, что удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров.