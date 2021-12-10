В Чечне наградили медалью дочь Кадырова

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Рязанец пожаловался на то, что дорожные службы укладывают асфальт прямо на лёд, сообщает «МК в Рязани». Работы проводятся на улице Мирной, на опубликованном местным жителем снимке видно, как работники покрывают асфальтом заснеженную дорогу.

К кому обращаться, чтобы привлечь к ответственности за такое качество работ? — задался житель вопросом в соцсетях. Он заявил, что вместо хорошей дороги работники службы «на зло» делают ещё хуже....