В Чечне девочка умерла из-за неправильно установленного водонагревателя СК: в Чечне возбуждено дело после смерти девочки, отравившейся угарным газом из водонагревателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чеченском селе Кулары 14-летняя девочка скончалась от отравления угарным газом из-за неисправного газового проточного водонагревателя, передает пресс-служба республиканского управления СКР. В смерти девочки обвинили ее 67-летнего деда. Он, по версии следствия, незаконно самостоятельно установили оборудование, которое запрещено для использования в ванной комнате.

Обвиняемый незаконно произвел самостоятельную установку газового проточного водонагревателя с нарушением инструкции по монтажу и эксплуатации в ванной комнате, в том числе, не обеспечив полноценную тягу и постоянный приток воздуха в помещение, — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное разбирательство ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в коломенском жилом доме могла стать самовольная установка газового оборудования. ЧП произошло 10 января. На фотографиях с места взрыва видно, что в подъезде выбиты окна, а внутри квартиры сломана одна из стен. Несущие конструкции здания не разрушены. Пострадал один человек — 22-летний житель квартиры.

В Госдуме ко второму чтении готовится законопроект об обязательной проверке газового оборудования в домохозяйствах. Законодатели предлагают обязать жильцов многоквартирного дома заключать договоры обслуживания с той же организацией, с которой сотрудничает УК. Сейчас граждане могут заключать такие договоры со сторонними компаниями или не подписывать их вовсе.