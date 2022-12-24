В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова Кадыров проведет прямую линию 29 декабря

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря, сообщила телерадиокомпания «Грозный». Любой житель республики сможет задать вопрос руководителю региона.

Спецоперация на Украине, внутренняя и внешняя политика, перспективы развития страны и региона, решение вопросов населения. Все это и многое другое вечером 29 декабря в эфире и социальных сетях ЧГТРК «Грозный», — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что окончание года постарается встретить в кругу близких и в новогоднюю ночь посмотрит выступление президента. По его словам, ничего необычного в этот день не будет.

12 декабря пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что большой пресс-конференции президента в этом году не будет. Представитель Кремля также не раскрыл планируемую дату послания Путина Федеральному собранию.

Позже Песков сообщил, что общение Путина с пулом журналистов 22 декабря нельзя назвать итоговой пресс-конференцией. По его словам, скорее всего, это заключительное подобное мероприятие в уходящем году.