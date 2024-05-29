В Чебоксарах восемь человек пострадали при взрыве газового баллона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газового баллона произошел в ресторане гостиницы «Волга Премиум» в Чебоксарах Чувашской Республики, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. В результате травмы получили по меньшей мере восемь человек.

Как уточнил канал, в настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На опубликованных кадрах видны последствия взрыва в ресторанном зале, плитку засыпало мелкими осколками. На них также можно заметить поврежденную мебель. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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