В Чебоксарах женщина напала с ножом на водителя маршрутки

Женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса в Чебоксарах и нанесла ему ножевое ранение в шею. Мужчину экстренно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленницу. Об этом сообщает управление МВД по Чувашии.

12 октября около 07:40 мск поступило сообщение о том, что на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса № 43 и нанесла ему ножевое ранение в шею, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сoтрудники правоохранительных органов, которые задержали злoумышленницу. Врачи оказали пострадавшему первую помощь, 23-лeтнего мужчину госпитализировали. Женщину доставили в отдел полиции. Обстoятельства происшествия выясняются.

Ранее жительница Саратова попыталась зарезать ножом инспектора ДПС, оформлявшего протокол дорожно-транспортного происшествия. Сама женщина в аварии участия не принимала, она шла мимо, открыла дверь авто и ударила сотрудника ножом в шею.