В Чебоксарах задержан владелец квартиры, в которой начался пожар

Фото: 21.mchs.gov.ru

Владельца квартиры в девятиэтажном доме в Чебоксарах, где произошел крупный пожар, задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, задержанный доставлен в отдел полиции. Спикер подчеркнул, что собственник квартиры находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем комментариев на текущий момент он не дал.

В настоящее время собственник квартиры, где произошел пожар, задержан. Его доставили в отдел полиции. Пояснений произошедшему он не дает, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения, — сказал собеседник агентства.

В экстренных службах добавили, что предварительной причиной пожара в многоквартирном доме в Чебоксарах стало неосторожное обращение с огнем. По данным РЕН ТВ, число пострадавших увеличилось до 21 человека. Инцидент попал на видео.

В пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание в девятиэтажном доме в Чебоксарах. По данным экстренных служб, в тушении участвовал 31 пожарный, а также 11 единиц техники. При пожаре в том числе пострадали восемь детей.

Ранее днем при пожаре на тракторном заводе «Беларусь-МТЗ» в Санкт-Петербурге погибли два человека. Гендиректор предприятия Владислав Секержицкий пообещал помочь семьях погибших. Он отметил, что причина пожара пока не ясна. Секержицкий также не стал оценивать убытки, причиненные заводу в результате возгорания, так как на месте еще работают пожарные.