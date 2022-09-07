В Чебоксарах возобновили дезинфекцию автобусов и троллейбусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чебоксарах возобновили санитарную обработку салонов общественного транспорта по поручению главы местной администрации Дениса Спирина, сообщают «Чебоксары.ру». По информации портала рекомендации по дезинфекции были направлены всем чебоксарским перевозчикам. Ежемесячно в городе на дезинфекционные процедуры расходуется около 150 литров гипохлорита, уточнила замглавы по эксплуатации МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Валерия Орлова.

Начиная с сентября, обработка салонов производится дважды: первый раз вечером, по мере захода троллейбусов в депо. Сначала корпуса троллейбусов отмываются от пыли и грязи в барабанах со щетками и водой. Эти работы проводятся с 18:00 до 07:00 утра, — сказано в сообщении.

После того, как троллейбусы и автобусы отмывают от микробов, в салон заходят бригады мойщиков. По окончанию санобработки салоны транспортных средств проветривают для устранения запаха.

Всего в троллейбусном управлении Чебоксар находится более 240 пассажирских автобусов, 180 из которых отправляются на ежедневные рейсы.

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