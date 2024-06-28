В Чебоксарах водитель отвлекся и наехал на женщину с двумя детьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чебоксарах водитель отвлекся и наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Чувашии. Автомобилист вызвал скорую пострадавшим, их с ушибами доставили в больницу.

Водитель ВАЗ-2104 совершил наезд на 37-летнюю женщину и двоих детей, двух и восьми лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, 31-летний чебоксарец, управлявший автомашиной, отвлекся за рулем. По факту ДТП проводится проверка, — говорится в сообщении.

ЧП произошло около 12:30 по улице Социалистической возле школы №7. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

В пятницу, 28 июня, в Краснодаре в результате столкновения маршрутки и двух легковых автомобилей пострадали семь человек, трое из которых дети. Водитель Hyundai столкнулся с микроавтобусом, от удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Lada.

Ранее массовая авария с участием грузовика и восьми легковушек произошла во Владивостоке. По предварительной информации, виновником ДТП стал 37-летний мигрант, управлявший грузовиком. Среди пострадавших числятся четыре человека. Законность пребывания иностранца на территории РФ проверят в ходе административного расследования.