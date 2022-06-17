В Чебоксарах местные жители сломали постамент с буквой Z

Фото: gcheb.cap

Молодые люди в Чебоксарах сломали постамент с буквой Z, который в центре города установили власти, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Глава областной администрации Денис Спирин уже сообщил, что предполагаемых виновников происшествия удалось задержать.

Молодые люди задержаны. Административка 100%, будут взяты на учёт. И остаётся открытым вопрос — зачем?, — заявил чиновник.

Все случилось рано утром 17 июня на бульваре Купца Ефремова. Предположительно, часть пластика с буквы Z сорвали двое молодых людей. Их действия попали на камеру видеонаблюдения.

До этого в Чебоксарах уже повреждали этот постамент. Местные власти проводили восстановительные работы, буква Z возвращалась на место.

Ранее стало известно, что вандалы решили пожарить курицу на Вечном огне возле мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в Калининграде. Полиция организовала проверку. Правоохранители установят лиц, которые могли осквернить мемориал воинской славы России.