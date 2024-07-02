В частном детсаду повар щекотала ногой ребенка и попала на видео SHOT: в Подмосковье родителей детсадовца возмутила игра повара с ребенком

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Родители воспитанника частного детского сада «Журавлики» в подмосковном Красногорске были шокированы странными развлечениями сотрудника. На опубликованном Telegram-каналом SHOT видео женщина ногой щекочет лежащего на уличной площадке мальчика.

Сначала в администрации дошкольного учреждения сообщили, что на видео — внучатый племянник женщины и они часто так играют дома. Однако вскоре выяснилось, что такой родственницы у ребенка нет, а главная героиня видео — повар. Мама мальчика возмущена странными играми с ее ребенком и намерена обратиться в прокуратуру.

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