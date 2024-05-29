В части России начался купальный сезон Синоптик Тишковец назвал открытым купальный сезон в Центральной России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У большинства рек Московской области верхний слой воды прогрелся до нижнего предела комфорта — 18 градусов, рассказал ТАСС ведущий специалист Центра погоды «Фобос» синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в Центральной России купальный сезон можно считать открытым. Синоптик отметил, что столичное управление Роспотребнадзора разрешило купаться в трех зонах: это Черное озеро в Зеленограде, Большой Городской пруд и Тропарево.

Поверхностный слой воды прогрелся до плюс 18 градусов на большинстве рек региона, до плюс 19 градусов — на реке Москве у Звенигорода. Это нижний передел комфорта, а значит, можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт, — сказал Тишковец.

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин ранее посоветовал гипертоникам обратиться к врачу перед началом летнего сезона для корректировки процесса лечения. Он добавил, что привычные препараты могут работать сильнее, чем обычно, из-за расширения сосудов на жаре.

Его коллега Ирина Поляева рассказала, что при преждевременном открытии купального сезона человек может столкнуться с гипотермией. Она предупредила, что при переохлаждении кровеносные сосуды сужаются, усиливая кровоток во внутренних органах и уменьшая в мелких капиллярах кожи.