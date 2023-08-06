В центре Воронежа жестоко избили мужчину на глазах у прохожих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Воронежа неизвестные жестоко избили мужчину на глазах у людей, сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». Как заявила в Telegram пресс-служба управления МВД по Воронежской области, полиция проводит проверку по факту произошедшего.

В результате мониторинга сети Интернет выявлен факт причинения телесных повреждений молодым людям на территории Центрального района Воронежа. По данному факту сотрудниками полиции назначено проведение процессуальной проверки с целью выяснения всех обстоятельств драки, установления ее участников, а также свидетелей произошедшего, — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что в Калининграде избили мужчину, который смеялся возле магазина. Пострадавший получил перелом стенки глазницы и носа. Злоумышленника задержали.

До этого школьницу из Москвы избили сверстницы. Девочке распылили содержимое перцового баллончика в глаза ее же подруги. Инцидент произошел вечером в среду, 2 августа. Школьники спокойно гуляли по улице, когда между ними внезапно начался конфликт. Причины спора остаются неизвестными. Сотрудники полиции устанавливают другие обстоятельства произошедшего, проводится проверка. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с ожогом роговицы и травмами различной степени тяжести.