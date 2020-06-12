В центре Санкт-Петербурга ресторан разместил недвусмысленную рекламу

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в социальных сетях на рекламу ресторана. Заведение находится в центре города напротив Московского вокзала.
На одном из рекламных баннеров изображена девушка, которая
22 см удовольствия, — подписана фотография.
На другом постере маркетологи сделали недвусмысленную надпись с помощью игры с цветом шрифта.
Ешьте и худейте, — гласит реклама. Буква «Д» здесь сливается с фоновым цветом.
Горожане не оценили такой креатив от ресторана. Они начали писать комментарии в социальных сетях и обвинять маркетологов заведения в пошлости.
Пошло. Особенно если учесть, что раньше в этом прекрасном здании был хороший ресторан. Прямо напротив Московского вокзала, как визитная карточка Санкт-Петербурга. А теперь эта пошлятина, — написала одна из жительниц северной столицы в социальной сети.
Председатель правления саморегулируемой организации «Ассоциация «Рекламный Совет» Сергей Пилатов порекомендовал горожанам составить коллективную жалобу на портале реклама-жалоба.рф.
Как ранее информировал NEWS.ru, посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Михаилом Пореченковым.
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