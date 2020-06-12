В центре Санкт-Петербурга ресторан разместил недвусмысленную рекламу

https://static.news.ru/photo/01199602-ad7c-11ea-b0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в социальных сетях на рекламу ресторана. Заведение находится в центре города напротив Московского вокзала.

На одном из рекламных баннеров изображена девушка, которая держит на вилке колбаску и облизывает свой палец.

22 см удовольствия, — подписана фотография.

На другом постере маркетологи сделали недвусмысленную надпись с помощью игры с цветом шрифта.

Ешьте и худейте, — гласит реклама. Буква «Д» здесь сливается с фоновым цветом.

Горожане не оценили такой креатив от ресторана. Они начали писать комментарии в социальных сетях и обвинять маркетологов заведения в пошлости.

Пошло. Особенно если учесть, что раньше в этом прекрасном здании был хороший ресторан. Прямо напротив Московского вокзала, как визитная карточка Санкт-Петербурга. А теперь эта пошлятина, — написала одна из жительниц северной столицы в социальной сети.

Председатель правления саморегулируемой организации «Ассоциация «Рекламный Совет» Сергей Пилатов порекомендовал горожанам составить коллективную жалобу на портале реклама-жалоба.рф.

Как ранее информировал NEWS.ru, посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Михаилом Пореченковым.