В центре Петербурга загорелся кинотеатр «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте начался пожар на мансардном этаже кинотеатра «Художественный», сообщило городское управление МЧС. Отмечается, что площадь пожара составляет 15 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. В тушении участвуют пять единиц техники и 25 пожарных.

28 апреля в 20:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Невский проспект, д. 67. В пятиэтажном здании, на мансардном этаже происходит горение на площади 15 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали, — указано в сообщении.

28 апреля в подмосковном Высоковске загорелось здание бывшей швейной фабрики, сообщает. В МЧС России уточнили, что площадь пожара составила 3200 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарные.

Ранее в Таганском районе Москвы произошел пожар в здании Российской академии адвокатуры и нотариата в Малом Полуярославском переулке. Сообщалось, что горел четвертый этаж здания, были слышны звуки, похожие на взрывы, всех людей эвакуировали еще до приезда экстренных служб. Позже выяснилось, что загорелась мебель, огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Пожар потушили, никто не пострадал.