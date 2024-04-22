В центре Пензы ранили ножом подростка Следком: в Пензе задержан подозреваемый в покушении на убийство подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На площади Ленина в центре Пензы задержан 18-летний мужчина, в результате конфликта несколько раз ударивший ножом 15-летнего подростка, сообщил региональный Следком. Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Проводятся следственные действия.

В Москве 20 апреля начался допрос подозреваемого в убийстве молодого человека из-за парковки на юго-востоке столицы. По предварительным данным, по делу также проходят двое его братьев.

На юго-востоке Москвы вечером 17 апреля между двумя молодыми людьми разгорелся конфликт, во время которого 22-летний владелец иномарки Toyota Camry ударил ножом 24-летнего мотоциклиста. Последний сделал подозреваемому замечание об автомобиле, припаркованном на пешеходном подступе к подъездной двери. Пострадавший упал на асфальт, а его невеста кричала и просила вызвать скорую помощь. Позже он умер в больнице.

Юрист Илья Русяев заявил, что подозреваемому в убийстве москвича из-за замечания на парковке грозит пожизненное заключение. По его словам, это тягчайшее преступление против личности, за которое предусмотрена серьезная уголовная ответственность. В данном случае действия фигуранта подпадают под статью 105 УК РФ «Убийство».