В центре Оренбурга нашли человеческие кости и череп Человеческие кости и череп нашли в центре Оренбурга на территории казарм

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Человеческие кости и череп обнаружили в центре Оренбурга при проведении земляных работ, передает Telegram-канал «Урал56.Ру». По данным очевидца, останки были найдены на территории Михайловских казарм в траншее.

Сотрудники правоохранительных органов проведут судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент неизвестно, связана ли находка с криминалом. По информации канала, вероятно, речь идет об археологической находке, учитывая место и глубину обнаружения костей.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили останки убитого в 2000 году бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова. Преступление совершили четверо злоумышленников, чтобы завладеть автомобилем жертвы. Двое преступников в настоящий момент задержаны, но по подозрению в другом убийстве. Оно также произошло в 2000 году. Один из них убил знакомого на почве неприязни, а второй помог скрыть следы преступления и обеспечить алиби.

В апреле скелетированные останки человека обнаружили в лесу вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве. По данным столичной прокуратуры, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Экспертам предстоит установить причины смерти. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.