Пассажирский автобус врезался в столб в Нижнем Новгороде В центре Нижнего Новгорода автобус врезался в столб, пострадали пять человек

Фото: Социальные сети

Место ДТП

В центре Нижнего Новгорода на площади Сенной автобус выехал на тротуар и врезался в столб, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МВД России по области. На момент инцидента в автобусе находилось 10 человек, в результате аварии пятеро пострадали. Отмечается, что причиной инцидента стало столкновение автобуса с легковым автомобилем. Сообщается, что была повреждена контактная сеть. Движение в центре города затруднено.

ДТП с автобусом и легковушкой, Сенная площадь, пострадали 5 человек, — сообщили в пресс-службе МВД.

5 сентября пять человек, в том числе четыре ребенка, погибли в ДТП на 378-м километре трассы Р-256 в Бийском районе Алтайского края. Отмечается, что столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Кроме того, известно об одном пострадавшем. Ему оказывают медицинскую помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее восемь человек погибли в ДТП с участием туристического микроавтобуса на юге Азербайджана. По предварительным данным, еще 10 человек пострадали. На место ДТП были привлечены бригады скорой медицинской помощи Лерикской, Лянкяранской и Масаллинской районных центральных больниц.