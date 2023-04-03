В центре Мелитополя взорвали автомобиль Власти Мелитополя сообщили, что в центре города взорвали автомобиль

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В центре Мелитополя Запорожской области взорвали автомобиль, сообщает в Telegram администрация города. В экстренных службах заявили, что в результате взрыва пострадал один человек. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, на улице Б. Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы. <...> По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, — сообщают власти Мелитополя.

2 апреля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе. По его словам, всего ВСУ выпустили семь снарядов по Мелитополю. Шесть из них были отражены силами ПВО, один попал в локомотивное депо. В результате обстрела у дома, который находится рядом с локомотивным депо, были выбиты стекла, а у самого дома снесло часть крыши.

Как сообщала администрация города, в результате обстрела пострадали пять человек. При этом источник Readovka в экстренных службах утверждал, что травмы получили шестеро жителей Мелитополя.