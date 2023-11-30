В центре Красноярска нашли квартиру, в которой жил Шойгу в советское время Портал NGS24.RU нашел старую квартиру Шойгу в Красноярске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в конце 80-х жил со своей семьей в квартире в центре Красноярска, сообщил портал NGS24.RU. Там отметили, что дом на улице Урицкого был построен по заказу крайкома КПСС в конце 70-х годов. В материале приводятся слова соседа Шойгу Алексея Балякина. По его словам, министр был скромным и выдержанным соседом. Балякин знал главу МО лично, когда тот работал прорабом в Ачинске.

10-этажное здание расположено на улице Урицкого рядом с Центральным парком — его построили по заказу крайкома КПСС в конце 70-х годов. Квартиры раздали местной номенклатуре — в разное время там жили Сергей Шойгу <...> и другие, — передает портал.

26 ноября Шойгу объявил о фактическом создании единой системы противовоздушной обороны стран ОДКБ. По его словам, с каждым из государств имеются соответствующие двусторонние соглашения. Министр отметил, что объединенная система ПВО уже существует в СНГ.

Ранее Шойгу заявил, что системы ПВО стран ОДКБ находятся в высокой степени готовности. Министр обороны РФ подчеркнул, что противовоздушную оборону укрепляют и усиливают с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.