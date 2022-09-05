В центре Красноярска мужчина два раза выстрелил в лицо посетителям бара В центре Красноярска мужчина два раза выстрелил в лицо посетителям бара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске мужчина расстрелял двух человек в упор из травматического оружия, кадрами с камер видеонаблюдения поделился Telegram-канал «ЧП Красноярск». На записи видно, как прохожий завязал разговор с двумя мужчинами, после чего на записи появился еще один, с оружием. Он подошел со стороны и несколько раз выстрелил двоим мужчинам в область головы. Пресс-служба регионального отдела МВД в беседе с NEWS.ru сообщила, что пострадавшие живы, они находятся в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Центральном районе произошел конфликт между посетителями увеселительного заведения. В результате один из участников конфликта причинил ранения двум мужчинам из травматического оружия. Пострадавшие живы и были госпитализированы в медицинское учреждение города, — сообщили в ведомстве.

Также в МВД заявили, что личность стрелявшего установлена, в настоящий момент он объявлен в розыск.

Накануне в подмосковной Балашихе на шоссе Энтузиастов женщина открыла стрельбу из пневматического пистолета возле местного роддома. Мишенью для стрельбы послужил стаканчик из-под кофе. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Зеленограде мужчина открыл стрельбу в кафе «Плов-центр». Один посетитель был убит, двое ранены. До инцидента злоумышленник не был знаком с жертвой. Отмечается, что ночью между посетителями кафе произошел конфликт, в результате которого один из них достал огнестрельное оружие и расстрелял другого. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.