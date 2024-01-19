В центре Челябинска загорелись торговые павильоны МЧС: пожар площадью 1000 квадратных метров охватил рынок в центре Челябинска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Челябинска загорелся торговый рынок, сообщила NEWS.ru пресс-служба регионального управления МЧС. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В ТРК «Европа-Азия» горят торговые павильоны на площади 1000 кв.м. На месте работают 36 специалистов и 7 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, — уточнили в МЧС.

На опубликованном в Сети видео, сделанном на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных, заметно, как языки пламени вырываются наружу. Клубы черного дыма заволокли прилегающие к рынку территории.

Ранее крупный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге. Пожару был присвоен повышенный, пятый уровень сложности. На ликвидацию возгорания потребовались почти сутки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту пожара на складе. Также руководитель органа обязал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего. В МЧС сообщали, что возгорание на складе распространилось на площади 70 тысяч квадратных метров. Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей.