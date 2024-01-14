В центре Белгорода появилось новое укрытие от обстрелов В Белгороде установили железобетонную конструкцию для защиты от обстрелов

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Белгородские власти установили в центре города железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты граждан от обстрелов, передает РИА Новости. Укрытие появилось возле универмага «Белгород», куда при массированном ударе ВСУ 30 декабря 2023 года прилетели кассетные боеприпасы.

По информации агентства, сооружение установили рядом с остановкой близ универмага. Конструкция представляет собой коробку из пяти скрепленных между собой бетонных плит с крышей и дверным проемом. Внутри имеется дополнительное заграждение, предполагается, что оно может защитить от осколков, залетевших во входной проем. Внешние стены убежища покрашены в белый цвет с красной надписью «Укрытие». Внутри проведены электрические провода для освещения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что региональное управление Росгвардии провело испытания модульных железобетонных конструкций. По его словам, саперы взорвали рядом с конструкциями несколько несработавших боеприпасов ВСУ. Испытания показали, что конструкции увеличивают шансы сохранить жизни людей в ходе обстрела.

Также стало известно, что торговые центры Белгорода сократили время работы и начали закрываться в 20:00. Кроме того, власти региона приняли решение обложить бетонными блоками и мешками с песком автобусные остановки в районе Харьковская Гора. По словам губернатора, это должно помочь защитить от обстрелов горожан, пользующихся общественным транспортом.