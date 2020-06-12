В центре Барнаула сорвало ветром крышу здания

https://static.news.ru/photo/3c1e2a5a-ad69-11ea-95c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город Барнаул/vk.com

Жители Барнаула пожаловались на сильный ветер. По их словам, в городе нечем дышать из-за пыли.

Порывы ветра сорвали крышу с одного из центральных зданий. Железные и деревянные части свалились на парковку и повредили несколько автомобилей. Некоторые части металлопрофилей снесло на трамвайные пути. Помимо этого, в городе поднялись пылевые облака. Однако спустя несколько часов пошёл дождь, который прибил пыль к земле, пишет «Алтайская правда».

Ранее аналогичная ситуация произошла на Ставрополье. Шквалистый ветер опрокинул несколько грузовиков и привёл к массовому отключению электроэнергии.

NEWS.ru также сообщал, что в Москве был объявлен жёлтый уровень опасности до конца выходных.