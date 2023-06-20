В Центральной России ожидаются заморозки Гидрометцентр сообщил о приближающихся заморозках в четырех регионах Центральной России

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В Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях прогнозируются заморозки с температурой до минус двух градусов в ближайшие две ночи, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он отметил, что подобное явление является крайне редким для указанных регионов.

Также Вильфанд объявил о штормовом предупреждении и рекомендовал садоводам принять меры по защите урожая. В то же время, синоптики из центра «Фобос» не ожидают заморозков в центральных областях России. По их данным, в ночь на 21 июня самые холодные погодные условия ожидаются в Ленинградской, Вологодской, Ярославской и Костромской областях, где температура воздуха составит от плюс одного до шести градусов. В ночь на 22 июня в северо-западных областях потеплеет, в то время как в центральном регионе будет холодно.

Также стоит отметить, что метеорологи прогнозируют резкое ухудшение погоды на юге и юго-западе Сибири, а также в северных, центральных и южных районах Красноярского края. В этих регионах ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 20 м/с. В Новосибирской, Томской и Омской областях температура воздуха будет ниже нормы на шесть — десять градусов.

Ранее на американский штат Флорида обрушился сильный шторм. Более 43 миллионов человек оказались в опасности из-за непогоды. Без электричества остались более 470 тысяч американцев. Больше всего пострадала Оклахома (220 тысяч) и Луизиана (98 тысяч).