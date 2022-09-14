В Мурманской области загорелся цех дочернего предприятия «Норникеля»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В цехе на заводе Кольской горно-металлургической компании (входит в «Норникель») в городе Мончегорске Мурманской области произошел пожар, сообщает РИА Новости. По информации главного управления регионального МЧС, пострадавших нет. Рабочие и персонал были выведены на безопасное расстояние от пожара.

14 сентября в районе 10:00 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО «Кольская ГМК». По предварительной информации, пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние, — сказано в сообщении.

Здание предприятия находится в Мончегорске на Никелевом шоссе. Площадь пожара в цеху составила около 600 квадратных метров, отметил собеседник агентства.

Отмечается, что борьбу с распространением огня ведут более 50 человек. Также подключены 16 единиц пожарной техники.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия, работа цеха была остановлена.

Ранее стало известно, что пожарные вынесли из огня животных контактного зоопарка, который находился в горящем торговом центре «Меркурий» в Уфе. Таким образом им удалось спасти 56 животных. ТЦ загорелся вечером 9 сентября. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.