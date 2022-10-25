В бурятском селе пенсионерку насмерть загрызли собаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии пенсионерку насмерть загрызли собаки. Трагедия случилась ночью 23 октября в селе Хойтобэе во время визита пожилой женщины к родственнице, передает «КП-Иркутск». Ее растерзанное тело нашли только под утро. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Проводятся необходимые следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, — рассказали в СК России по Бурятии.

Известно, что пенсионерка оказалась в селе Хойтобэе с целью навестить пожилую родственницу — она жила вместе с сыном, который держал во дворе дома трёх крупных беспородных собак. Животные сразу агрессивно отреагировали на женщину: лаяли и кидались на нее. Когда ночью пенсионерка вышла во двор, псы вырвались из вольера и бросились на нее. Предположительно, женщина отбивалась от собак, которые кусали ее за голову, руки и ноги, но так и не смогла защититься.

Ранее сообщалось, что челябинская полиция разыскивает хозяина алабая, который загрыз несколько собак и покусал их владельцев. Отмечается, что бойцовская собака насмерть загрызла по меньшей мере двух питомцев, она в последнее время без присмотра гуляла без поводка и намордника.