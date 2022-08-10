В Бурятии запустили производство леденцов с изображением Байкала

Фото: ВЕСТИ-БУРЯТИЯ

В Бурятии начали производить леденцы с заменителем сахара — изомальтом — он равномерно питает организм энергией и не провоцирует резких скачков глюкозы в крови. Такие сладости выпускают с изображением озера Байкал, они улучшают работу кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки, пишет «МК в Бурятии».

Изомальт равномерно подпитывает организм энергией, позволяя избежать резких скачков уровня глюкозы в крови. Заменитель сахара воздействует на систему пищеварения как клетчатка, что способствует более активному функционированию кишечника, — рассказали в компании-производителе.

Помимо этого, изомальт медленнее расщепляется в организме, тем самым минимизируя негативное влияние леденцов на полость рта и уменьшая риски развития кариеса.

Ранее кондитерская фабрика «Лотте Рахат», расположенная в Казахстане, остановила работу предприятия в городе Чимкент, а также прекратила производство некоторых изделий, заявил председатель правления компании Константин Феодорец. По его словам, причина этих событий кроется в дефиците сахара, который ранее завозился из России. Феодорец подчеркнул, что руководству фабрики пришлось в том числе отказаться от производства «барбарисок» по причине «сахарозатратности» леденцов.