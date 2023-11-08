В Бурятии задержали пособника украинской разведки ФСБ: в Бурятии задержан пособник украинских спецслужб

Фото: vk.com/lubyanka2

Федеральная служба безопасности задержала пособника украинских спецслужб в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Подозреваемый склонял российских военных к переходу в ВСУ. В отношении него возбудили уголовное дело о государственной измене.

Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины. Эта группировка осуществляла кибератаки на российские информационные ресурсы.

До этого в Томске был задержан хакер, который совершал атаки на объекты информационной инфраструктуры России, действуя в интересах Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, он помещен под арест.

Также сообщалось о задержании жителя Севастополя по подозрению в госизмене. Согласно информации ФСБ, он в марте текущего года выполнял работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма, а затем передал Киеву информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам. После задержания подозреваемый был отправлен под арест.