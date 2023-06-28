В Бурятии вынесен суровый приговор убийце многодетной матери В Бурятии мужчина получил 15,5 года тюрьмы за зверское убийство многодетной матери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд республики Бурятия вынес суровый приговор 24-летнему местному жителю, обвиняемому в жестоком убийстве, сопряженном с разбоем, сообщает «КП-Иркутск». Мужчина, зверски зарезавший многодетную мать, получил 15,5 года колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Как напоминает издание, трагедия произошла 24 октября 2022 года в селе Старый Онохой. По данным следствия, мужчина часто ходил в местный магазин, в котором работала его будущая жертва Ольга Сергейчева. Он точно знал, что в магазине лишь один продавец, и был в курсе, где хранится выручка. В день расправы преступник, вооружившись ножом, пришел в магазин, дождался, когда женщина уйдет в подсобку, последовал за ней и ударил ножом в спину несколько раз. Продавщица в тот момент разговаривала по телефону и успела сообщить о нападении.

Спасти Сергейчеву врачам не удалось, она умерла по дороге в больницу. Женщине было 33 года, у нее остались маленькие дети.

Злоумышленник был задержан 1 ноября при сборе наркотической травы, добавляет издание.

Ранее в Ростовской области мужчина зарезал своего соседа из-за того, что тот слушал музыку на полной громкости. Момент убийства запечатлела на телефон маленькая девочка из окна дома.