В Бурятии введён локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Бурятии начал действовать двухнедельный локдаун с 27 июня. Причиной стало ухудшение ситуации с COVID-19, сообщило правительство республики.

Продлится локдаун до 11 июля, так власти пытаются переломить эпидобстановку, ухудшающуюся пять недель подряд. 26 июня в регионе впервые суточный прирост заболеваемости превысил 300 человек.

Все предприятия в Бурятии на две недели закрываются. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, пресса и жизнеобеспечивающие службы.

Часть бизнеса перевела своих сотрудников на удалёнку. Все непривитые жители региона не смогут покинуть места проживания, кроме случаев, когда им нужна экстренная медпомощь или возникла угроза жизни.

Выйти на улицу можно только для покупки товаров и услуг, выноса мусора, занятий спортом. При этом все должны соблюдать дистанцию и иметь при себе паспорт и бумагу от работодателя, если идут на работу.

Правительство должно оказывать давление на антипрививочников, которые мало того что сами не прививаются, так ещё и агитируют других отказываться от вакцинации. Такое мнение ранее высказал вирусолог, профессор НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.