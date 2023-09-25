В Бурятии врачи дважды спасли ногу заядлому курильщику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице Бурятии Улан-Удэ врачи Республиканской клинической больницы дважды за три года спасли местного жителя от ампутации ноги, сообщили «МК в Бурятии» в пресс-службе клиники. В медучреждении рассказали, что 63-летний житель Северо-Байкальского района испытывал серьезные проблемы с сосудами ног из-за своего многолетнего курения.

Как пишет издание, в первый раз мужчину госпитализировали в РКБ с атеросклеротической закупоркой сосудов ноги в октябре 2021 года. Медики установили, что пациенту грозила гангрена, и провели ему кропотливую операцию. Чтобы сохранить конечность, врачи установили мужчине искусственный 15-сантиметровый сосуд длиной, пустив кровоток в обход закупоренного участка. При этом серьезную роль в развитии атеросклероза сыграло многолетнее курение пациента, поскольку под действием никотина повышается уровень «плохого холестерина» и повышается свертываемость крови.

Мужчину выписали с предписаниями отказаться от курения, пожизненно принимать лекарства и заняться оздоровлением питания. Однако, как пишет издание, пациент проигнорировал рекомендации врачей и спустя два года вновь оказался в больнице. Оказалось, что атеросклероз поглотил и искусственный сосуд. Хирургам пришлось вновь спасать курильщика от инвалидности.

Меня врачи предупреждали, что надо бросить курить, но я не послушал, вроде бы не вредит. Курю я с шести лет по полторы-две пачки в день. Сейчас хожу уже нормально, надеюсь, что все восстановится, — рассказал мужчина изданию.

Он признался, что решил для себя однозначно бросить курить и бороться за свое здоровье.

В пресс-службе больницы отметили, что после выписки человек должен самостоятельно «играть» за свою жизнь. Очень важно соблюдать все рекомендации врачей, в том числе принимать назначенные лекарства, начать вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек, которые в большинстве случаев и являются причиной болезней.

Ранее супруга олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что ее мужу может предстоять еще одна хирургическая операция. По ее словам, врачи продолжают борьбу за сохранение левой руки спортсмена.