В Бурятии во время рыбалки утонули отец и его взрослый сын

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 11 ноября на реке Кичера у местности Пьяный Ключ в Бурятии утонули двое мужчин в возрасте 46 и 70 лет, передает сообщество «Северобайкальск-инфо 24/7» во «Вконтакте». Местное управление МЧС подтвердило факт гибели людей. Под мужчинами во время рыбалки треснул лед.

В Северо-Байкальском районе два рыбака провалились под лед. К сожалению, оба погибли. Для извлечения тел на место провала выехали спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Происшествие произошло на реке Кичера в местности Пьяный Ключ. В настоящее время все обстоятельства выясняются, — сообщили в МЧС.

Спасатели обнаружили на берегу автомобиль и вещи, а в полынье тонкого льда — тела мужчин. В МЧС напомнили гражданам, что лучше не выходить на лед рек в местах с сильным течением. Также лучше не делать этого в условиях тумана, дождя или снегопада.

Ранее в Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед на реке Индигирке в Оймяконском районе. Тела пропавших найти не удалось. Мужчинам было от 39 до 67 лет.