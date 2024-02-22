В Бурятии установили карантин из-за бешеного волка

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В Бурятии установили карантин из-за бешеного волка, сообщает «МК в Бурятии». Животное отстрелили сотрудники Бурприроднадзора в четырех километрах от села Унгуркуй. Голову хищника отправили на исследование в ветеринарную лабораторию, где подтвердили диагноз «бешенство».

Как уточнили в Государственной ветеринарной службе республики, карантин установлен в радиусе одного километра от места добычи хищника. С начала года в Бурятии зарегистрировали еще четыре очага бешенства, в том числе в Тарбагатайском, Иволгинском и Кяхтинском районах. Также очаг обнаружили в Селенгинском районе, где лисица вышла к сторожке сотрудника Усть-Чикойской паромной переправы.

Останки волка, который насмерть загрыз жительницу Петуховского округа Курганской области, ранее отправили для проверки на «зомби-вирус». Биоматериал животного будут изучать на протяжении месяца. «Зомби-вируса» у волка заподозрили после рассказов очевидцев, которые заявили, что наблюдали у хищника «стеклянные» глаза и невменяемое поведение.

До этого власти Сахалинской области установили карантин по высокопатогенному птичьему гриппу, который выявили на птицефабрике «Островная». При этом приняты постановления об изъятии птиц и полученной от них продукции птицеводства в эпизоотическом очаге.