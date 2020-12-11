Одну из самых красивых гор Бурятии тихо переименовывают

https://static.news.ru/photo/ed612dc8-3bab-11eb-ac3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: risk.ru

После того как Народный Хурал Бурятии предложил жителям республики обсудить инициативу Федерации спортивного туризма о присвоении горе на Икатском хребте в Баргузинском районе имени 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в соцсетях началась горячая дискуссия по этому вопросу.

Журналистка Дулма Баторова в своей публикации в газете «Бурятия» под рубрикой «Официально» от 18 ноября задалась вопросом, почему власти отвели на голосование так мало времени.

Интересно, почему такой короткий срок — до 20 ноября, два дня даётся на обсуждение? Не об Ала-Бури ли идет речь, самой высокой точке Икатского хребта, святом месте? Почему они решили, что гора — безымянная? Есть об этом доказательства? — интересуется журналистка, слова которой приводит «МК в Бурятии».

Баторова также задалась вопросом, «было ли это объявление размещено в районных газетах „Огни Курумкана“, „Баргузинская правда“, на местных сайтах» для того, чтобы посвящены в происходящее были все жители Баргузинской долины, особенно старожилы.

Журналистка напомнила о жалобах бурятов на то, что названия многих исторических географических местностей в республике, в том числе сакральных, искажают и переименовывают. Поэтому, отмечает она, очень важно внимательно отнестись к истории с этой «безымянной» горой, возможно, уже имеющей древнее имя.

Как сообщал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 5,5, которое ощущалось в Иркутске, не привело к жертвам и разрушениям, сообщил заместитель председателя правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Пётр Мордовский.