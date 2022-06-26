В Бурятии столкнулись грузовик и рейсовый автобус, пострадали 12 человек В Бурятии произошло ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком, пострадали 12 человек

Фото: Весь Улан-Удэ Бурятия/vk.com

В Мухоршибирском районе Бурятии 26 июня произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС. В результате аварии пострадали 12 человек, четверо из которых дети. Трое пассажиров получили тяжелые травмы и доставлены в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.

В 07:34 (02:34 мск) поступило сообщение о том, что на 587-м км федеральной автодороги Р-258, в 50 км от населенного пункта Саган-Нур произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового микроавтобуса, следовавшего по маршруту Красный Чикой — Улан-Удэ, — сообщили в ведомстве.

Спасатели отметили, что из транспортного средства потребовалось деблокировать двух человек. По информации регионального Минздрава, на место аварии оперативно прибыли три бригады скорой помощи.

По данным пресс-службы МВД по Бурятии, 47-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с маршрутным автобусом Fiat Ducato под управлением 39-летнего гражданина. В настоящее время движение на данном участке не ограничено, добавили в главке.

Накануне в Самарской области жертвами ДТП стали пять человек. Авария произошла в ночь на 26 июня в селе Камышла. Автомобиль Opel, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет, а затем врезался в сарай.