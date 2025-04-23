В Бурятии спасли пенсионера, который 12 часов замерзал на дороге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Баунтовском районе Бурятии сотрудники полиции и медики оказали помощь 65-летнему пенсионеру, который провел около 12 часов на обочине дороги, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на МВД региона. Мужчина пытался добраться домой.

Сообщение о пожилом мужчине поступило через службу спасения 112. На место выехали участковый, росгвардейцы и скорая. Пенсионер страдает артрозом и передвигается на костылях. Он был выписан из больницы, однако не смог найти попутный транспорт до села Уакит.

Около полудня он вышел из больницы и пытался найти попутный транспорт, но никто не ехал в нужном направлении. В результате он провел на холоде почти 12 часов, — сообщили в МВД.

Пенсионер отказался от госпитализации, и полицейские доставили его к родственникам в Багдарин.

Ранее врачи больницы № 1 в Нижнем Тагиле спасли жизнь 56-летнему уральцу с 20 ножевыми ранениями. Мужчину доставили с перебитыми веной, щитовидной железой и артериями. Пациент истекал кровью, но медики сработали оперативно и без паники, успев провести операцию.