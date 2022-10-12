В Бурятии сообщили о плановом донаборе мобилизованных Военный комиссар Бурятии Кибальник: мероприятия по частичной мобилизации продолжаются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии работа по донабору мобилизованных проходит планово, заявил первый заместитель военного комиссара республики полковник Игорь Кибальник. По его словам, задание по частичной мобилизации для регионов определяется по числу состоящих на воинском учете.

При этом Кибальник добавил, что ни о каких новых волнах мобилизации речи не идет. Всем военным комиссариатам округа установлено определенное задание для комплектования воинских частей, оно выполняется планово, добавил он.

Для регионов задание по частичной мобилизации определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах. В Бурятии донабор небольшой, — сказал Кибальник.

При этом Кибальник отметил, что военные комиссариаты республики учли вопросы, которые негативно сказывались на работе и вопросах взаимодействия между военными комиссариатами, органами власти, руководителями предприятий, организаций республики.

Сейчас, по его данным, комиссариаты проводят отбор, оповещение жителей, пребывающих в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, и выписывают повестки.

В сентябре глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что республика выполнила задание по частичной мобилизации. Он отметил, что пункты сбора закрываются, но военкоматы продолжают работать с добровольцами.