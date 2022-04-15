В Бурятии снизились цены на бензин и газовое моторное топливо

В Бурятии снизилась стоимость бензина и газового моторного топлива, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга республики. В ведомстве также рассказали, что начинает возвращаться к стабильности ситуация и на продовольственном рынке.

Как отмечается, с начала года цены на бензин АИ-98 упали на 0,29 рубля за литр, или 0,4%. Стоимость газового моторного топлива снизилась на 5,10 рубля за литр, или на 14,7%. Также по сравнению с прошлой неделей уменьшилась цена бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

По данным Минпромторга Бурятии, ведомство продолжает наблюдать за розничными ценами на нефтепродукты и товары первой необходимости.

В Бурятии есть запасы по всем основным продуктам питания. Пустых полок в магазинах нет, — сказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций республики Алексей Оловянников.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган ранее заявил, что к концу 2022 года бензин должен подорожать в пределах инфляции. Бензин на АЗС вырастет в цене на 8–10%.

Он добавил, что экспортёры станут говорить о снижении долларовой цены литра топлива: прежде она составляла 70–75 центов, а сейчас — порядка 50 центов. Также на стоимость бензина на заправках повлияет и налоговый фактор. По мнению Когана, в конце года средняя цена литра АИ-92 превысит 50 рублей.