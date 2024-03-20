В Бурятии ребенку понадобилась пересадка печени после лечения парацетамолом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии произошел тяжелый случай отравления маленького ребенка парацетамолом, пациенту срочно требуется пересадка печени, рассказали «КП-Иркутск» в Закаменской центральной районной больнице. Ребенок возрастом два года и девять месяцев получил серьезную передозировку препаратом.

Ребенка сразу госпитализировали в реанимацию. Состояние здоровья его было тяжелым. При экстренном обследовании выявились изменения функциональных проб печени до критических значений: печень полностью разрушалась на глазах, — сообщили в больнице.

Врачи отметили, что максимальная дозировка парацетамола составляет 140 мг на 1 кг веса ребенка. Пострадавшему в течение двух дней давали 200 мг лекарства на килограмм веса. Медики пришли к выводу, что единственной возможностью спасти ребенку жизнь является пересадка органа. Пострадавшего готовят к переводу в федеральный медицинский центр специальным санитарным бортом Центра медицины катастроф.

Врачи напомнили, что передозировка лекарственными средствами может иметь фатальные последствия.

В Санкт-Петербурге девочка ранее впала в кому после того, как мать дала ей выпить чай с яблочным уксусом. Женщина хотела облегчить состояние четырехлетней дочери, которая жаловалась на боли в животе. Ребенка экстренно доставили в больницу и поместили в реанимацию.