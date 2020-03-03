https://static.news.ru/photo/8e5660e8-5d65-11ea-8531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В одном из магазинов Бурятии отказались принимать сторублевую купюру, которую Банк России выпустил в честь Крыма. Продавцы приняли её за фальшивку. Инцидент произошёл в Улан-Удэ.

Как сообщает «МК в Бурятии», банкноту кассиру протянула школьница. Она хотела купить шоколадку. Однако продавец заявила, что никогда таких денег не видела, её поддержали люди, стоявшие в очереди. По словам мамы девочки, у продавца была истерика.

В 2015 году ЦБ выпустил купюру номиналом в 100 рублей в честь присоединения Крыма. Банкнота выполнена в новом дизайне. На ней изображены мемориал обороны Севастополя 1941–1942 гг., собор Св. Владимира в Севастополе, декоративный замок «Ласточкино гнездо» и Большая Ханская мечеть. Несмотря на то, что прошло уже пять лет, эту купюру периодически принимают за ненастоящую.

Ранее NEWS.ru писал, что в один из московских банков клиент принёс радиоактивные купюры. Работа отделения была приостановлена.