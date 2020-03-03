В одном из магазинов Бурятии отказались принимать сторублевую купюру, которую Банк России выпустил в честь Крыма. Продавцы приняли её за фальшивку. Инцидент произошёл в Улан-Удэ.
Как
В 2015 году ЦБ выпустил купюру номиналом в 100 рублей в честь присоединения Крыма. Банкнота выполнена в новом дизайне. На ней изображены мемориал обороны Севастополя 1941–1942 гг., собор Св. Владимира в Севастополе, декоративный замок «Ласточкино гнездо» и Большая Ханская мечеть. Несмотря на то, что прошло уже пять лет, эту купюру периодически принимают за ненастоящую.
Ранее NEWS.ru писал, что в один из московских банков клиент принёс радиоактивные купюры. Работа отделения была приостановлена.
Добавьте наши новости в избранные источники