«Надо готовиться»: в Бурятии напомнили о реабилитации ветеранов СВО Директор «Россельхозцентра» по Бурятии Мардваев призвал заняться реабилитацией ветеранов СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка мобилизационных граждан

Бурятии нужно готовиться к реабилитации служащих в зоне СВО бойцов и заняться подготовкой мер по их возвращению к мирной жизни, заявил директор «Россельхозцентра» по Бурятии Намжил Мардваев. По его словам, делать это нужно уже сейчас, чтобы потом не пришлось принимать «пожарные меры», передает «МК в Бурятии».

Время пройдёт, и ребята наши вернутся с Украины. К этому надо готовиться уже сейчас и готовиться основательно, чтобы потом не принимать пожарные меры, — пишет Мардваев в соцсетях.

Чиновник предложил организовать для ветеранов спецоперации рабочие места, а также дать им возможность получить дополнительное образование, если в этом есть потребность. Помимо того, вернувшимся из зоны СВО бойцам можно предоставить фермерские гранты.

Также Мардваев добавил, что ветераны СВО способны привнести в «застывшее общество» много положительного. Речь идет о патриотизме и правдивости.

Они действительно будут готовы ради друга снять последнюю рубашку, как делились там патронами, гранатами, тушёнкой. Они привнесут в наше застывшее общество много положительного в плане правдивости, патриотизма, а также по-другому будут относится ко многим явлениям, к тем же своим «откосившим» от армии сверстникам, — считает Мардваев.

Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее заявил, что работодателям и чиновникам, которые будут без уважения относиться к участникам спецоперации России на Украине, будут грозить серьезные последствия. Он вспомнил о случаях, когда ветеранам войны в Афганистане в грубой форме отказывали в работе. Тех, кто подобным образом отнесется к вернувшимся из зоны СВО бойцам, следует подвергать жестким санкциям, то есть как минимум лишать рабочих мест и должностей, убежден парламентарий.