В Бурятии пояснили сообщение об отправке «мобилизованных» в зону СВО РИА Новости: власти Бурятии заявили, что в зону СВО из республики отправились добровольцы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти Бурятии сообщили на официальной странице администрации Хоринского района в соцсети «ВКонтакте», что из республики в зону спецоперации на Украине отправились добровольцы. Ранее сообщалось об отправке в зону спецоперации «вновь мобилизованных».

16 марта 2023 года отправились в длинный путь жители Хоринского и Кижингинского районов. Сначала они доедут до воинской части в г. Кяхта [в Бурятии], затем пройдут учения, и после завершения учений — в зону СВО, — сказано в сообщении.

В пресс-службе правительства республики заявили РИА Новости, что речь идет о добровольцах, второй волны мобилизации нет.

До этого заместитель главы комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что в России не планируется проведение второй волны мобилизации. Информацию об этом он назвал фейками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также назвал выдачу повесток гражданам обычной практикой. Он отметил, что военкоматы таким образом занимаются учетом данных. По словам представителя Кремля, никаких обсуждений по поводу возможности новой волны частичной мобилизации сейчас не ведется.