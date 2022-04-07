В Бурятии построят комплексы по обработке отходов

В Бурятии построят семь комплексов по обработке и утилизации отходов до конца 2025 года, сообщает телеканал «360». Это необходимо для сохранения озера Байкал, рассказал гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение создать дорожную карту объектов в Центральной экологической зоне в декабре.

В прошлом году Виктория Валериевна дала поручение о строительстве инфраструктуры для сохранения озера Байкал. Уникальное место притягивает большое количество туристов, которые приносят с собой и мусор. В этой связи необходимо развивать раздельный сбор отходов — баки для РСО уже закупили по субсидии в прошлом году, строить новые объекты обработки и утилизации ТКО, — сказал Буцаев.

Он добавил, что развитие инфраструктуры обращения с ТКО в Бурятии обсуждалось с губернатором республики Алексеем Цыденовым. Самые перспективные объекты должны ввести в эксплуатацию в 2024 году, отметил Буцаев.

Ранее стало известно, что в Феодосии построят мусороперегрузочную станцию, а в Симферополе и Симферопольском районе установят 1500 контейнеров для раздельного сбора отходов. Эти цели должен выполнить региональный оператор «Крымэкоресурсы» в 2022 году. Устанавливать же контейнеры начали ещё в прошлом году.