В Бурятии после паводка железная дорога повисла над рекой В Бурятии река Холодная размыла ж/д пути на перегоне Холодная — Нижнеангарск

Фото: МЧС РФ

В Бурятии река Холодная размыла часть железнодорожных путей на перегоне Холодная — Нижнеангарск. Сотрудники РЖД были вынуждены чинить повисшие в воздухе над бурлящей водой шпалы. Telegram-канал «Аноним 03» отмечает, что в районе ЧП введен режим ЧС, поезда остановлены.

Пассажиры поезда № 97 Тында — Кисловодск будут ночевать в пункте временного размещения, сообщает канал.

Глава республики Алексей Цыденов заявил в Telegram, что накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за частичного разрушения дамбы размыло железнодорожное полотно, движение поездов остановлено. Он назвал примерную дату окончания аварийно-восстановительных работ — 26 августа.

Цыденов подчеркнул, что уровень воды идет на спад, вскоре будет восстановлена автомобильная дорога, по которой планируется перевозить пассажиров, следующих по БАМу.

Ранее синоптики сообщали, что Дальний Восток России попадет под влияние нескольких циклонов. В Приморье, Забайкальском, Хабаровском, Камчатском краях, в Амурской области, Еврейской автономной области и в Бурятии выпадут сильные осадки.

В некоторых районах Приморья и Дальнего Востока 16 и 17 августа выпали осадки в количестве 80–150 мм, что составляет 120% месячной нормы.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что Дальнему Востоку, в частности Приморью, угрожает новый тайфун, идущий практически по той же траектории, что и накрывший Уссурийск «Ханун». Эксперт отметила, что в зоне циклона ожидаются порывы ветра до 70 метров в секунду. По ее словам, срок жизни урагана может составлять до двух недель.