В Бурятии планируют сделать 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/9dad6832-3d13-11eb-9118-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил, что планирует подписать указ о рекомендациях работодателям региона освободить сотрудников от работы 31 декабря с переносом рабочих часов на другой день.

Много обращений идёт, чтобы 31 декабря сделать выходным днём. Поддерживаю обращения — такой указ подпишу и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря было выходным днём. Мы его, соответственно, перенесём на другой. В целом рабочие часы сохранятся, — сказал губернатор в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».

В то же время он добавил, что попросит магазины региона перейти на продлённый режим работы, чтобы не создавать очереди в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ранее уже около 20 российских регионов приняли решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днём. Главы большинства субъектов РФ распорядились перенести рабочий день с последнего дня года на последнюю субботу — 26 декабря. Подобные решения уже были приняты в Рязанской, Владимирской, Курской, Орловской, Мурманской областях, на Камчатке, в Крыму, Чувашии, Татарстане и других регионах. В Москве и Санкт-Петербурге 31 декабря пока остаётся рабочим днём.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральные власти в России отказались делать 31 декабря 2020 года повсеместно выходным днём, однако предложили администрациям субъектов РФ самим принимать решения о статусе последнего дня года.

Сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совета Федерации, и вовсе призвал реализовать инициативу ЛДПР и сделать последний день года выходным по всей стране и на постоянной основе. Он подчеркнул, что, согласно опросам, эту идею поддерживает 85% жителей РФ.