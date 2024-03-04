В Бурятии осуждена пенсионерка, задушившая своего дворового пса Пенсионерка в Бурятии получила год исправительных работ за жестокое убийство пса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабанский районный суд Бурятии приговорил 67-летнюю местную жительницу к одному году исправительных работ за садистское убийство ее дворовой собаки, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу суда. При этом наказание назначено условно с испытательным сроком длительностью в один год.

Как пишет издание, пенсионерка с помощью корма подманила ночью дворовую собаку к забору, и пока животное ело, накинула ему на шею веревку. Затем женщина перебросила веревку через перекладину забора и затянула петлю. Собака умерла в результате асфиксии. В свое оправдание осужденная заявила, что в последнее время ее дворовый пес якобы стал проявлять признаки агрессии к людям, а также загрыз кролика и несколько соседских куриц.

Суд признал женщину виновной в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов, — отметили в суде.

Ранее суд в Минусинске Красноярского края приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за сброшенную с балкона третьего этажа забежавшую к нему в квартиру бездомную собаку. Отмечается, что мужчина признал свою вину.